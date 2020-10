Başkan Zolan; "Esas olan millete hizmet etmektir"

"Belediye başkanımızın olması bizim için her zaman gurur meselesi"

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ise, Başkan Osman Zolan’ın şehre yapmış olduğu hizmetlerin örnek gösterildiğini vurgulayarak, “Şehre hizmet damgasını vuran belediye başkanımızın olması bizim için her zaman gurur meselesi. Size çok müteşekkiriz, Allah razı olsun. Hep beraber çalışacağız, hep beraber ilçemize, şehrimize, hizmet edeceğiz. Desteğinizi her zaman hissedeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok” dedi.