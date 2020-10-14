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Başkan Zolan; "Esas olan millete hizmet etmektir"

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti Merkezefendi ilçe Başkanı Fatih Durmaz ve yeni yönetimini Başkan Zolan makamında ağırladı.

AK Parti Merkezefendi ilçe Başkanı Fatih Durmaz ve yeni yönetimini Başkan Zolan makamında ağırladı. Esas olanın millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimize, Merkezefendimize daha güzel hizmetler yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa süre önce genel kurullarını yapan AK Parti Merkezefendi ilçe teşkilatı’nı ağırladı. Ziyarete, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Allah’ım yolunuzu açık etsin, kolaylıklar versin. İnşallah el ele, gönül gönüle Denizli’mize, Merkezefendimize daha güzel hizmetler yapmak, daha güzele götürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ilçe yönetimimiz, mahalle başkanlarımız, tüm delegelerimiz ve tüm üyelerimizle birlikte Merkezefendi’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza temas ederek davamızı sevdamızı anlatacağız” dedi.

“Bizim meselemiz şahsi değil, mesele şehirdir, ülkedir”
Esas olanın millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “İnşallah bu sevdamız noktasında gece gündüz çalışacağız. Bizim meselemiz şahsi değil, mesele şehirdir, ülkedir. Mesele bu yürüyüşün güçlenerek devam etmesidir. Başta Fatih Başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize saygılar sunuyorum, yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Belediye başkanımızın olması bizim için her zaman gurur meselesi"
AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ise, Başkan Osman Zolan’ın şehre yapmış olduğu hizmetlerin örnek gösterildiğini vurgulayarak, “Şehre hizmet damgasını vuran belediye başkanımızın olması bizim için her zaman gurur meselesi. Size çok müteşekkiriz, Allah razı olsun. Hep beraber çalışacağız, hep beraber ilçemize, şehrimize, hizmet edeceğiz. Desteğinizi her zaman hissedeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok” dedi.

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