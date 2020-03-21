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Başkan Zolan: “Gelecek yıl Down Sendromlular gününü daha coşkulu kutlayacağız”

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Her yıl çocuklar ile birlikte kutladıkları "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü"nü korona virüsü önlemleri nedeniyle bu yıl yapamadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, bu özel günü gelecek yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacakları kaydetti.Her yıl, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya’da çalışan özel çocuklar ile bir araya gelerek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özel çocuklar için bir mesaj yayımladı.

Başkan Zolan: “Gelecek yıl Down Sendromlular gününü daha coşkulu kutlayacağız”

Her yıl çocuklar ile birlikte kutladıkları "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü"nü korona virüsü önlemleri nedeniyle bu yıl yapamadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, bu özel günü gelecek yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacakları kaydetti.
Her yıl, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya’da çalışan özel çocuklar ile bir araya gelerek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özel çocuklar için bir mesaj yayımladı. Bu yıl da düzenlemeyi planladıkları 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlamalarının toplum sağlığı için alınan korona virüsü önlemleri nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Başkan Zolan, kentteki tüm özel çocuklara bu özel günü gelecek yıl çok daha coşkulu, çok daha güzel etkinliklerle kutlayacakları mesajını iletti.

Down Kafeterya Türkiye’ye örnek oldu
Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya’yı 2015 yılında hizmete aldıklarını, tesisin down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımları bakımından olağanüstü önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Özel çocuklarımız uzun yıllar bu güzel işletmemizde çok güzel işlere imza attı. Türkiye’ye örnek oldular. İşte çocuklarımıza fırsat verdiğimizde, onlara emek verdiğimizde sonuçların ne olacağını hep beraber gördük, görmeye de devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Hayata artı katmaya devam edecekler
Sadece down sendromlulara değil diğer tüm engelli bireylere de destek olmaya devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engeller Meclisimiz ile birlikte engelli kardeşlerimiz için sayısız proje hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Ele ele vereceğiz, kol kola gireceğiz, çocuklarımızın hayata artı katmaya devam etmesi için gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nü tebrik ediyor cefakar ailelerine saygılarımı sunuyorum."

Başkan Zolan: “Gelecek yıl Down Sendromlular gününü daha coşkulu kutlayacağız”

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Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Efe Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
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