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Başkan Zolan’dan Avdan Termik Santrali ile ilgili açıklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.05.2020 19:25 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Avdan Termik Santrali ile ilgili, “Gündeme geldiğinde biz Büyükşehir Belediyesi olarak iki kez 27 ve 30 Nisanda ÇED ile ilgili görüşlerimizi bakanlığımıza ilettik.

Başkan Zolan’dan Avdan Termik Santrali ile ilgili açıklama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Avdan Termik Santrali ile ilgili, “Gündeme geldiğinde biz Büyükşehir Belediyesi olarak iki kez 27 ve 30 Nisanda ÇED ile ilgili görüşlerimizi bakanlığımıza ilettik. Bu noktadan sakıncaların, çekincelerimizin neler olduğunu ilettik" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve tepkilere neden olan Avdan Termik Santrali hakkında katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Avdan’a yapılmak istenen termik santralle ilgili tartışmalar sürerken, 15 gün önce bakanlık düzeyinde gündeme geldiği öğrenildi. 30 Nisan günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık bürokratları ile telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas’ın Avdan Mahallesinde yapılmak istenen termik santralin de konuşulduğunu söyledi. Televizyon programında gelen soru üzerine bakanlığa iki kere yazı yazıldığını ve kentin hassasiyetinin aktarıldığını belirten Başkan Zolan, “Eski Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci Bey, AK Parti Gurup Başkanvekilimiz Cahit Bey (Özkan), Milletvekillerimiz Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök ve Ak Parti İl Başkanımız Necip Filiz ve ben Büyükşehir Belediye başkanı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Denizli’yle alakalı bu hassasiyeti, sıkıntıyı ve orada özel alanların olduğunu ilettik. Bu konuda yazmış olduğumuz yazı ve diyaloglarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Tepkiler gelemeden, bakanlık düzeyinde görüşmeler yapıldı”
Henüz bu konular gündeme gelmeden konuyu bakanlık düzeyine taşıdıklarını belirten Başkan Zolan, “Ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz. Mutlaka enerji kaynaklarını da değerlendirmek gerekir. Bunu bir kenara koymamız lazım ama Tavas Avdan termik santrali konusu gündeme geldiğinde biz bugüne kadar her hangi bir şey söylemedik. Gündeme geldiğinde biz Büyükşehir Belediyesi olarak iki kez 27 ve 30 Nisanda ÇED ile ilgili görüşlerimizi bakanlığımıza ilettik. Bu noktadan sakıncaların, çekincelerimizin neler olduğunu ilettik. Buz bu yazıları yazalı 17-18 gün oldu, bu güne kadar dillendirmedik. Detaylı bir açıklama yapacağız. Bu işin takipçisiyiz. Vekillerimiz ve il başkanımızla daha detaylı bir açıklama yapacağız. Biz Büyükşehir olarak çekincelerimizi gönderdik, ayrıca bakanımızla da görüşüldü. Biz takipteyiz, hep beraber inşallah yakın bir tarihte kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Başkan Zolan’dan Avdan Termik Santrali ile ilgili açıklama

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