YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Zolan’dan Eskihisar’a doğal gaz müjdesi

Başkan Zolan’dan Eskihisar’a doğal gaz müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin kısa süre içinde doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi’ne doğal gaz müjdesi verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin kısa süre içinde doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi’ne doğal gaz müjdesi verdi. Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul’un eşlik ettiği Başkan Osman Zolan burada bir süre vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Eskihisar Mahallesi’nin kent merkezine oldukça yakın bir bölge olduğuna dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi’ne doğal gaz yatırımının kısa süre içinde başlanacağı müjdesini verdi. Eskihisarda birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacağını belirten Başkan Osman Zolan “Gönül rahatlığıyla, net bir şekilde söyleyebilirim. Eskihisar Mahallemizde doğal gaz yatırımı bu sene başlıyor. İnşallah kısa zamanda başlanıp 3-5 ay içinde de tamamlanacak. Bu Eskihisarımıza müjdedir. Doğal gaz inşallah Eskihisarımıza geliyor" diye konuştu. Eskihisar’a doğal gaz gelmesi konusunu gaz dağıtım şirketi ile sürekli görüştüklerini kaydeden Başkan Zolan, "Eskihisar için bütçe ayırmaları konusunda talebimiz olmuştu. Talebimiz sonucu bütçe ayrıldı. İnşallah Eskihisarımızın birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Eskihisar’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
PARTNER'Benziyor muyuz?''Benziyor muyuz?'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

İnci kefali denetimleri devam ediyor

İnci kefali denetimleri devam ediyor

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.