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Başkan Zolan’dan Hatay’a 10 bin nefes

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki yangının ardından bölgeye 10 bin fidan gönderileceğini açıkladı.Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki yangının yaralarını sarmak için bölgeye 10 bin fidan gönderecek.

Başkan Zolan’dan Hatay’a 10 bin nefes

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki yangının ardından bölgeye 10 bin fidan gönderileceğini açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki yangının yaralarını sarmak için bölgeye 10 bin fidan gönderecek. Hatay’a gönderecekleri 10 bin fidanın açıklamasını sosyal medya hesaplarından yapan Osman Zolan, "Hepimizi derinden üzen Hatay’da gerçekleşen yangının yaralarını sarmak, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 10 bin adet fidan bağışlıyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Yangın uzun süre söndürülememişti
Hatay’ın Belen ilçesinde 09 Ekim’de başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangını uzun süre söndürülememişti. Uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

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