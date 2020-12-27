Başkan Zolan’dan Milli Şair için anma mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 84’üncü yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olan Ersoy’u sevgi, saygı ve rahmetle yad ettiklerini söyledi. Üstad’ın fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı ve asil duruşuyla kendisinden sonra gelen nesillere de örnek olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İstiklal Marşı başta olmak üzere eserlerinde Türk milletinin kahramanlıklarını nakış nakış işleyen Milli Şairimizi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya, O’nu eserleriyle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı en ünlü eseri Safahat’a koymadığını anımsatan Başkan Zolan, "Üstad bunu ’Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm’ cevabıyla açıklamıştır. Milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan İstiklal Marşı, bağımsızlığımıza ve kutsal değerlerimize olan inancımızı ve hiçbir dayatmaya asla boyun eğmeyeceğimizin sembolü olmuştur. Bugün bizlere düşen görev kutsal vatan topraklarına ecdadımız gibi canımız ve kanımız pahasına sahip çıkmaktır. Bu vesilelerle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete irtihalinin 84’üncü seneyi devriyesinde saygı, minnet ve şükranla yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

