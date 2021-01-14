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Başkan Zorluoğlu’ndan Araklı’ya "Geçmiş olsun" ziyareti

14.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün akşam çıkan yangın sonrası bugün incelemelerde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün gece çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün akşam çıkan yangın sonrası bugün incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün gece çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Araklı Kaymakamı Kürşat Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.
Yangında zarar gören vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Zorluoğlu, mahalle muhtarından da detaylı bilgi aldı. Öncelikle evi kullanılamaz durumda olan kimsenin dışarıda kalmaması yönünde ekibine talimat veren Başkan Zorluoğlu, tüm çalışmaların titizlikle yapılmasını istedi.
Yangında evleri zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Burada büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü ve yaralı olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin. Epey bir hasar olmuş, 7 tane ev 6 tane samanlık yandı. Ekip arkadaşlarımız ile sizler cansiparane mücadele vererek yangını daha da büyümeden söndürdünüz. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının büyümesinde en büyük neden dün gecenin rüzgârlı olmasıydı. Bu saatten sonra devletimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar yanınızdayız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve hükümet yetkililerimiz de bu bölge ile yakından ilgileniyor. Vatandaşlarımızı en kısa zamanda normal hayatına kavuşturmaya çalışacağız. Vali Bey geldi. Kaymakamımız, İlçe Belediye Başkanımız, Kızılay, AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerimiz burada. Bizler buradayız. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Ortaya çıkan zararı el birliğiyle gidereceğiz” dedi.
İncelemeleri sırasında yollarla da yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, “Buraya gelirken yolumuzu da gördük. Burada 350 hane var. Yolun bozuk olduğuna şahit olduk. İnşallah 2021 yılı içerisinde burayı da yatırım planımıza alarak, yolları daha iyi bir hale kavuşturacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Zorluoğlu’nu karşılayan mahalle sakinleri ise, “Dün gece burada itfaiye ve belediye ekipleri çok büyük bir mücadele verdiler. Kamyonlarının lastikleri yarılarak yolda kaldılar. Onlar o mücadeleyi vermeseydiler, bu yangın çok daha büyüyecekti. Allah onlardan ve Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. Şu an evlerimiz yandı ama biz dün geceden beri devletimizin yanımızda olduğunu gördük. Komşularımız, akrabalarımız bizlere evlerini açtılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekli tüm konular için ekibine talimat vererek bize yardımcı olacaklarını belirttiler. Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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