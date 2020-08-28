YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Başkandan aşure ikramı

Başkandan aşure ikramı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Muharrem ayının gelişi dolayısıyla Köprübaşı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Perşembe Pazarı karşısında kurulan stantta vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve hijyenik kaplarda sunulan aşurelerden ikram etti.Yüksel’e aşure ikramında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik ederken, vatandaşlar da aşure ikramı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.Aşure ikramı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Mübarek Muharrem ayının gelişi münasebetiyle, Süleymanpaşalı hemşehrilerimizle, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşuremizi paylaştık.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Muharrem ayının gelişi dolayısıyla Köprübaşı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Perşembe Pazarı karşısında kurulan stantta vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve hijyenik kaplarda sunulan aşurelerden ikram etti.
Yüksel’e aşure ikramında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik ederken, vatandaşlar da aşure ikramı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
Aşure ikramı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Mübarek Muharrem ayının gelişi münasebetiyle, Süleymanpaşalı hemşehrilerimizle, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşuremizi paylaştık. Aşevimizde kendi imkânlarımızla ürettiğimiz aşurelerimize kıymetli hemşehrilerimizin gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyor, Muharrem ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezayi Çetin de etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadı, kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Merkez Eczanesi
Corlu
Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Hayat Eczanesi
Malkara
Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Yalçın Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tekirdağ'da devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'da devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
Özel Tekirdağ Bilgi Dünyası Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.