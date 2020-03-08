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Başkandan kadın çalışanlara sürpriz

BURSA HABERLERİ  | 08.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan bayan personellere karanfil hediye etti.Başkan Davut Aydın belediye personeli ile birlikte karanfilleri takdim ederken yaptığı konuşmada, “Hayatın her alanında fedakarca ve büyük bir titizlikle çalışan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Başkandan kadın çalışanlara sürpriz

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan bayan personellere karanfil hediye etti.
Başkan Davut Aydın belediye personeli ile birlikte karanfilleri takdim ederken yaptığı konuşmada, “Hayatın her alanında fedakarca ve büyük bir titizlikle çalışan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Yalnızca iş hayatında bulunan kadınlarımız değil ev hanımlarımız da büyük bir emek harcayarak bitmeyen bir mesaiyle çalışmaktadırlar. Hayata ve bizlere verdikleri emekler sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkandan kadın çalışanlara sürpriz

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Yildirim
Akasya Eczanesi
Osmangazi
Alp Eczanesi
Nilufer
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Osmangazi
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bursa Vatan Eczanesi
Yildirim
Eray Eczanesi
Osmangazi
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