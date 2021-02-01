Başkan’dan karne sürprizi, Bilgin 2 bin 500 öğrenciye karne hediyesi verdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dijital ortamda karne alan 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye çeşitli karne hediyeleri verdi, bazı öğrencileri evlerinde ziyaret edip hediyelerini bizzat takdim etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs döneminde uzaktan eğitim alan ve e-Okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan bazı öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuklardan karnelerinin fotoğrafını kendisine göndermelerini istedi. Bazı çocuklar karne fotoğraflarının altına yorum olarak adres bilgilerini de ekledi. Başkan Bilgin bu çocukları evlerinde ziyaret ederek karne hediyeleri bizzat takdim etti. Ayrıca Sivas’ta 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye karne hediyesi olarak tablet, oyuncak ve kitap gibi çeşitli hediyeler verildi. Karne hediyesi dağıtımlarına katılan Başkan Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, 7. sınıf öğrencisi işitme engelli Zeynep ve kardeşi Mustafa Şahin ile işitme engelli Nurettin ve Özgür Özkök’ü de evlerinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, derslerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonunu artırıldı

Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin ikramını geri çevirmeyen Başkan Bilgin sobada közlenen patatesi de ailelerle birlikte yedi. Başkan Bilgin ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere okullarımızda karne törenleri düzenlenemedi. Öğrencilerimiz ilk defa dijital ortamda karne aldılar. Bizlerde bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde onları ziyaret ederek “çam sakızı, çoban armağanı" hediyeler veriyoruz. Yapmış olduğumuz kampanya neticesinde çocuklarımız karnelerini bize gönderdiler. Arkadaşlarımızla kendilerinin talebi doğrultusunda hem evlerini ziyaret ettik hem de hediyelerini takdim ettik” dedi.

