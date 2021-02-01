YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Başkan’dan karne sürprizi, Bilgin 2 bin 500 öğrenciye karne hediyesi verdi

Başkan’dan karne sürprizi, Bilgin 2 bin 500 öğrenciye karne hediyesi verdi

01.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dijital ortamda karne alan 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye çeşitli karne hediyeleri verdi, bazı öğrencileri evlerinde ziyaret edip hediyelerini bizzat takdim etti.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs döneminde uzaktan eğitim alan ve e-Okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan bazı öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dijital ortamda karne alan 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye çeşitli karne hediyeleri verdi, bazı öğrencileri evlerinde ziyaret edip hediyelerini bizzat takdim etti.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs döneminde uzaktan eğitim alan ve e-Okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan bazı öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuklardan karnelerinin fotoğrafını kendisine göndermelerini istedi. Bazı çocuklar karne fotoğraflarının altına yorum olarak adres bilgilerini de ekledi. Başkan Bilgin bu çocukları evlerinde ziyaret ederek karne hediyeleri bizzat takdim etti. Ayrıca Sivas’ta 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye karne hediyesi olarak tablet, oyuncak ve kitap gibi çeşitli hediyeler verildi. Karne hediyesi dağıtımlarına katılan Başkan Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, 7. sınıf öğrencisi işitme engelli Zeynep ve kardeşi Mustafa Şahin ile işitme engelli Nurettin ve Özgür Özkök’ü de evlerinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, derslerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonunu artırıldı
Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin ikramını geri çevirmeyen Başkan Bilgin sobada közlenen patatesi de ailelerle birlikte yedi. Başkan Bilgin ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere okullarımızda karne törenleri düzenlenemedi. Öğrencilerimiz ilk defa dijital ortamda karne aldılar. Bizlerde bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde onları ziyaret ederek “çam sakızı, çoban armağanı" hediyeler veriyoruz. Yapmış olduğumuz kampanya neticesinde çocuklarımız karnelerini bize gönderdiler. Arkadaşlarımızla kendilerinin talebi doğrultusunda hem evlerini ziyaret ettik hem de hediyelerini takdim ettik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

Sivas Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:50
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Akın Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

SCÜ ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak

SCÜ ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak

SCÜ ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak

SCÜ ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak

Sivas’ta önemli bir sağlık hizmeti

Sivas’ta önemli bir sağlık hizmeti

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.