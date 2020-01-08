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  4. Başkandan vekile kılıç

Başkandan vekile kılıç

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebhattin Özdemir, kendisini ziyaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’ya kılıç hediye etti.Milletvekili Kırcalı, Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Başkan Sebahattin Özdemir ile görüştü.

Başkandan vekile kılıç

Havza Belediye Başkanı Sebhattin Özdemir, kendisini ziyaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’ya kılıç hediye etti.
Milletvekili Kırcalı, Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Başkan Sebahattin Özdemir ile görüştü. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kıcalı’ya belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Halkımıza hizmet noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerin katkıları çok büyük. İlçemize katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.
Kırcalı ise Havza’nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “İlçemizin kalkınması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Havza’ya ve Havzalılara her zaman kapımız açık” ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretin anısına Kırcalı’ya kılıç hediye etti.

Başkandan vekile kılıç

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