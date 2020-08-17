Başkanı Örki, Ege’nin en başarılı 2’inci başkanı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin düzenlediği “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” konulu Yerel Yönetimler Performans Araştırması’nda Ege Bölgesi değerlendirmesinde yüzde 59,3’lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” konulu Yerel Yönetimler Performans Araştırması’nda ikinci oldu. 1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ege Bölgesi değerlendirmesinde katılımcıların yüzde 59,3’lük oranı tarafından başarılı bulundu. Araştırmada Başkan Örki, yüzde 59,5’lik başarı oranına sahip Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

