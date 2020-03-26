Başkanı Şahan: “Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak”

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış sarmalık tütünde ÖTV oranın yüzde 40 olarak ayarlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Tütün ve tütün mamullerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilerek Resmi Gazetede yayınlandı.

Tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 80’e çıkarılırken, kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV oranı yüzde 63’ten yüzde 40’a düşürüldü.

ÖTV’nin yüzde 40 olarak belirlenmesi en çok üreticiyi sevindirdi. Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ÖTV oranını memnuniyet ile karşıladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Salih Şahan, Adıyaman’da özellikle Çelikhan ilçesi ve Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan dağ köylerinde yetiştirilen kıyılmış sarmalık tütünün birçok ailenin geçem kaynağı olduğunu dile getirdi.

Salih Şahan, “Uzun bir süreden beri başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer milletvekillerimiz ilimiz için hayati öneme sahip olan kıyılmış sarmalık tütünün yasal statüye oturtulması için büyük mücadele verdi. Ben kendilerine verdikleri bu mücadeleden dolayı çitçiler adına teşekkür ediyorum. Yıllardan beri kıyılmış sarmalık tütünün satımı ile ilgili yaşanan problemlerin giderilmesi için kanun çıkartıldı. Tütünün kooperatifler kurularak yasal olarak satışının yapılmasıyla ilgili düzenlemenin ardından merakla beklediğimiz ÖTV oranı nihayet açıklandı. ÖTV oranının yüzde 40’a düşürülmesi bizleri çok mutlu etti. Üreticimiz bundan sonra ürünlerini kanuni şartlar altında rahatlıkla satabilecek. Üreticimiz hem ürününü yasal yollardan satacak hem de devlete vergisini verecek. Burada hem devletimiz hem de üreticimiz kazanacak. Artık bundan sonra güvenlik güçleri kıyılmış sarmalık tütüne kaçak muamelesi yapmayacak” dedi.

Adıyaman’da kıyılmış sarmalık tütünün binlerce ailenin geçim kaynağı olduğu ve yaklaşık 33 bin dönüm civarında kıyılmış sarmalık tütün ekiminin yapıldığı biliniyor.



