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Başkanı Tanış, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü mesajı

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Tanış mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "Girdiği ilk genel seçim 3 Kasım 2002’de iktidara gelen ve 19 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin çehresini değiştirmeye, yüzlerce dev projeye imza atmaya devam ediyor.

Başkanı Tanış, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanış mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "Girdiği ilk genel seçim 3 Kasım 2002’de iktidara gelen ve 19 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin çehresini değiştirmeye, yüzlerce dev projeye imza atmaya devam ediyor. AK Parti’nin gündemi her zaman milletten yana ve hizmetten yana olmuştur. Türkiye’de taş üstüne taş koymak, milletimizin ihtiyaçlarını daha sağlıklı zeminlerde görebilmek için güçlü kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin emrinde, milletin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Partimizin 19’uncu kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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