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  4. Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni tip korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için hazırlanan baklavalara şerbet dökerek, “Sağlık çalışanlarına enerji olsun, şifa olsun” dedi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele için sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni tip korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için hazırlanan baklavalara şerbet dökerek, “Sağlık çalışanlarına enerji olsun, şifa olsun” dedi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele için sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, virüsle mücadelede ilk andan itibaren canla başla çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı ve bir baklava firmasının Karaköy’de bulunan üretim merkezine giderek sağlıkçılar için baklava hazırladı. Başkan Yıldız, önce baklavaları fırından çıkardı, daha sonra kendi elleriyle şerbetlerini döktü. Baklavaların enerji ve şifa olması için sağlık çalışanlarına gönderileceğini belirten Yıldız, “Bu baklavalar Beyoğlu’nda insanlarımıza hizmet eden sağlık çalışanlarına enerji olsun, şifa olsun diye dağıtılacak” dedi.

“Sağlık çalışanlarının ağızlarının tatlanmasını arzu ediyoruz”
Sağlık çalışanları için hazırlanan baklavaların şerbetini döktükten sonra konuşan Başkan Yıldız, “Bir aydan uzun bir süredir, tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı sağlık çalışanlarımız amansız bir mücadele yürütüyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, onun talimatlarıyla oluşturulan, Sağlık Bakanlığımızca çalışmaları takip edilen, Bilim Kurulu marifetiyle Covid-19 ile ilgili ciddi bir mücadele yürütülüyor. Ailelerinden, kendi sağlıklarından fedakarlık ederek millete sağlık hizmetinde bulunan sağlık çalışanlarımız için bugün, baklavanın mutfağındayız. Baklavalarımızı şerbetledik ve birazdan bu baklavalar Beyoğlu’nda insanlarımıza hizmet eden sağlık çalışanlarına enerji olsun, şifa olsun diye dağıtılacak” dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın şerbetini döktüğü baklavalar, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere paketlenerek yola çıkarıldı.

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