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  4. Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki

Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki

IĞDIR HABERLERİ  | 13.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

AK Partili Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya’nın kaçak mazotla ilgili isteğine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan tepki gösterdi.Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Aralık ilçesine geçen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, iş adamları ve yöneticilerle bir araya geldi.

Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki

AK Partili Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya’nın kaçak mazotla ilgili isteğine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan tepki gösterdi.
Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Aralık ilçesine geçen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, iş adamları ve yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda şoför ve nakliyeciler adına söz alan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, nakliye sektöründeki sıkıntıları dile getirerek, Turagay’dan mazot kaçakçılığının görmezden gelinmesini talep etti. Başkan Güzelkaya, “Benim boynumda kalmasın. Şoför esnafların ve vatandaşların şikayetlerini dile getireyim. Nakliyeci esnafımızın bana haklı olarak ilettikleri ve bakanımız geldiği zaman söylememi istedikleri talepleri var. Şoförler, Serhat bölgesinde bulunan gümrük kapılarında tırların 30 litre ile mahkemeye verilmediğini, bu uygulamanın bir tek Dilucu Gümrük Kapısı’nda olduğunu, bunların tutulduğu zaman mahkeme değil de bilgilendirilip mağdur olmamak istiyorlar. Birde bu 7-8 litre ceza gerçekten bizim için sıkıntı oluyor. Burada vatandaşın en kolay ulaştığı şahıs benim ve ben burada belediye başkanıyım. 24 saat halkın içinde olduğum için gece gündüz telefonum çalıyor. Şoför arkadaşlar yakıt ikmali yapa yapa geliyorlar. Tabii şofördür, tamaha yenik düşüyor. Bidon ile 30 litre mazot gizlemiş burada tutulmuş ama araç sahibinin haberi yok. Bu mazotu şoför kendisine getirmiş ve araç sahibinin haberi yok. Zaten araç sahibi tenezzül etmez ama araç sahibi şoför yüzünden mağdur oluyor. Araç direkt mahkemeye veriliyor. Şoför yakalanınca bu benim malımdır, nefsime yenik düştüm, kendime getirdim dese de araç sahibine rehin ve şerk konuluyor. Tır firması her şoförün yanına bir bekçi bırakamaz ki. O yüzden araç sahipleri bu şekilde mağdur oluyor ve mahkemelik oluyorlar. Bu sıkıntıyı bizzat siz bakan beye bizim için iletin dediler. Bir de efendim burada 7 litre ceza gerçekten bir ceza değil. Bu insanlar bizim insanlarımızdır” dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ise, “Bu insanlar bizim insanlarımızdır. Bizim burada yapmaya çalıştığımız devletin koyduğu kanun, hukuk ve onunla ilgili yönetmeliklere doğru şekilde uymamız. Şimdi 7 litre diyorsun, 7 litre olur 8, 9, 10 ve 20 olur. Sonuçta belli kurallar konulduysa buradaki temel esas bu kurallara uymaktır” diye konuştu.

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