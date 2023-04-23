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Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı

23.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı

Uşak’ın Sivaslı İlçe Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak’ın oğlu Mert Veli Şafak’ında arasında bulunduğu yaraların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çivril ilçesi Iğdır kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi Kılıç idaresindeki 20 AGB 921 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Yiğitcan Küçük’ün hakimiyetindeki 64 ACL 194 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücü Niyazi Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüste yaralanan Uşak’ın Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak’ın oğlu Mert Veli Şafak, Mustafa Bozkurt ve sürücü Yiğitcan Küçük ise ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlere ait cenazeler morga kaldırıldı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle metal yığınına dönen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor.

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