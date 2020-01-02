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  4. Başkanlar bir araya geldi

Başkanlar bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Başkanlar bir araya geldi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, “Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ağabeyimizi ziyaret edip beldemizle ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkanlar bir araya geldi

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