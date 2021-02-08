Başkanlar bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ile Gölpazarı İlçe Belediye Başlanı Hayri Suer, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belediye ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman,"Sevgili başkanlarımız ile birlikte hem belediyelerimizi hem de belediyeler birliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bilgi ve birikimleriyle ilçelerinde güzel hizmetler kazandıran belediye başkanlarımıza nazik ve verimli ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, işlerinde de kolaylıklar diliyorum" dedi.

