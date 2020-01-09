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  4. Başkanlar imar planları için buluştu

Başkanlar imar planları için buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar planı çalışmalarında gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkanlar imar planları için buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar planı çalışmalarında gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ilgililerle bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın imar planı sorununun çözümü için yoğun mesai harcıyor. İmar planı çalışmalarında gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Başkan Ergün’ün makamında bir araya gelen belediye başkanlarına, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl eşlik etti. Şehre en hayırlı imar planını gerçekleştirmek için çalışan belediye başkanları, Manisa’ya nefes aldıracak çalışmayı bir an önce gerçekleştirmek istiyor.

Başkanlar imar planları için buluştu

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