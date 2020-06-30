Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların yanı sıra devam eden projeleri yerinde inceledi.

Başkanların Karatay’daki yatırım inceleme programının ilk durağı, yaklaşık 6 milyon liralık bedelle Doğuş ve Hamzaoğlu mahallelerine kazandırılan 2 anaokulu oldu. Her iki projeyi yakından görme ve inceleme fırsatı bulan başkanlar, Karatay Belediyesi ile yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

“İlçemizde örnek eğitim yuvaları oluşturuyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “İki projemizi de önümüzdeki ay içerisinde tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Yapımları tamamlandığında iki okulumuzun da Konyamıza ve Karatayımıza örnek eğitim yuvası olacaklarına inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ederek; çocuklarımıza daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanlar, Konya’nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olmasının yanı sıra aynı zamanda İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak da hizmet veren Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesini de gezdi. Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin 72 türden 520 hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti:

“Hayvanat Bahçemizi her gün yüzlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına imkan sağlayan hayvanat bahçemiz, hayvan severlerin doğada buldukları yaralı hayvanların tedavi edilmesi ve rehabilite olmaları için de çok önemli bir hizmet veriyor. Deneyimli ve alanlarında uzman veterinerlerimiz tarafından 2019’da 151, sadece bu yılın ilk 6 ayında da toplam 196 hayvanın tedavisi tamamlanarak tekrar doğaya bırakıldı.”