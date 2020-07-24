YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkanlar Taşdelen’in acısını paylaştılar

Başkanlar Taşdelen’in acısını paylaştılar

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, 11 Temmuz’da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için taziye ziyaretinde bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Temmuz’da babası eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’i kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, 11 Temmuz’da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Temmuz’da babası eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’i kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Taşdelen’i acılı günlerinde yalnız bırakmayan İmamoğlu ve Soyer Taşdelen’e başsağlığı dilediler. İmamoğlu ziyaretinde, “Kıymetli Başkanımıza ve Çankaya halkına başsağlığı diliyorum. Kurultay öncesi Ankara’ya gelişimizde ziyaret etmek istediğimiz iki ilçe oldu; Çankaya ve Yenimahalle. İkisi de aslında İstanbul’un kalbi. Oradaki güzel izler, güzel işler bizi de mutlu ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret etmiştim. Ama bu iki ilçemizi ziyaret edememiştim. Nice başarılara beraber imza atmak istediğimiz arkadaşlarımızdan birisi kıymetli Alper Başkan. Yolu açık olsun hepimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Ben de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Biz de değerli başkanlarımızın başarılarıyla gerçekten gurur duyuyoruz. İstanbul’un çok güzel hizmetlere kavuştuğunu görüyoruz. Nice değerli hizmetlere, eserlere de kavuşacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
Ekrem İmamoğlu Taşdelen’e İstanbul Kitapçısı’ndan yayınladıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Kurtuluş Mücadelesini anlatan “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” eserini armağan etti. Taşdelen de İmamoğlu’na Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı anısına hazırlanan üzerinde kalpaklı Atatürk resmi bulunan Ankara taşı hediye etti.
Öte yandan önceki gün de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun da eşlik ettiği Tunceli ilçeleri Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek Belediye Başkanlarını taziye ziyaretinde konuk etti.
Başkan Taşdelen, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı. Başsağlığı dileyen TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Taşdelen’in acısını paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Ankara Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:17
Yatsı
21:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Fügen Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
Özmen Eczanesi
Sentepe
İlkadım Eczanesi
Yenimahalle
Özer Eczanesi
Akdere
Mamak Eczanesi
No246
Ece Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Maçın ardından

Maçın ardından

Çiçek gibi Başkent

Çiçek gibi Başkent

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.