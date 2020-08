-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şanlıurfa’daki Belediye Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı Sebebiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Vali Erin mesajında, “Binlerce yılık kültürel birikimi üzerine ölümsüz bir medeniyet inşa eden aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her an gözünü kırpmadan medeniyetini ve kutsal değerlerini yaşatmak için gerektiğinde canını feda ederek, istikbalini ihya etmiştir. Selçuklulardan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu ile cihana adalet tesis eden ve bugün tüm dünya mazlumlarının umudu olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin omuzlarında, kendi kutsal değerlerinin ve tüm insanlığın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirmek, medeniyetimizin sonsuza kadar varlığını temin etmek, ancak ve ancak tarihten çıkaracağımız dersler ve o tarihi gelişmeleri hissetmemizle mümkündür. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir cephe harbi olduğu kadar stratejik ve taktik bir mücadelenin sevincinin yaşandığı gündür. Öyle ki bir yandan düşmanın müstahkem kaleleri bir bir düşürülüp, orduları imha edilirken, dış dünya yaşanan gelişmeleri ehemmiyetsiz harekatlar olduğunu sanıyordu. Her adımı düşünülmüş, tasarlanmış ve profesyonelce idare edilmiş olan Dumlupınar’daki Başkumandanlık Meydan Muharebesi, hem Türk Milletinin askeri kudret ve kahramanlığının tarihte eşine az rastlanır muazzam bir eseri, hem de hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir abidesidir. Bugün bile türlü zorluklar ve acılara rağmen, şanlı geçmişinden aldığı ilhamla hiçbir tehdit karşısında yılmayan bu gazi millet, dünya tarihinin seyrini değiştiren kahramanlık destanlarını yaşatmaya devam etmektedir. Bu vesile ile 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.