Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kendini tutamadı! Yaşadıklarını anlattı: ''Eskort getirip ev tuttu''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıkmış Hancı yasaklı madde kullandığını kabul etmişti. Bilal Hancı'nın ifadesinin ardından eski eş Esin Çepni kendini tutamayıp yaşadıklarını açık açık anlattı.

Öznur Yaslı İkier

'Kafalar' isimli YouTube kanalıyla adını geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Bilal Hancı son gülerde uyuşturucu operasyonuyla gündeme geldi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Yasaklı madde kullandığını kabul eden ünlü isim ''2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.'' dedi.

AÇIK AÇIK ANLATTI

Hancı'nın ifadesi sonrası eski eşi Esin Çepni kendini tutamayıp evlilik süresince yaşadıklarını açık açık anlattı. Çepni; ''Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

'ESKORT GETİRİP EV TUTTU'

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim.

Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.

Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum.

Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.'' ifadelerini kullandı.

Bilal Hancı esin çepni
