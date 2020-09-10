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Başkanlardan açık havada koronavirüs ile mücadele toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkanlardan açık havada koronavirüs ile mücadele toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte gerçekleştirdiği “İstişare ve Koordinasyon” Toplantısı bu kez açık havada gerçekleştirildi.
Başkan Büyükkılıç’ın şehre dair istişare ve koordinasyonu gerektiren tüm çalışmaları “uyum kültürü” içerisinde çözmeye yönelik gerçekleştirdiği toplantı, pandemi süreci de göz önünde tutularak Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki parkta yapıldı.
Koronavirüs ile etkili ve kararlı bir şekilde mücadele eden Kayseri’de, toplantıyı açık havada yapan şehrin yöneticilerinin öncelikli gündemi ise “Koranvirüs” ile mücadele oldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de tırmanış gösteren virüse karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı toplantıda, duyarlılığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınması üzerine bu alandaki çalışmaların artırılmasına ağırlık verildi.
Virüs bulaşının engellenmesinin en temel nokta olduğunun altının çizildiği toplantıda, Kayseri Valiliği ile koordineli yürütülen çalışmaların artarak sürdürülmesi ve yerel yönetimlerinin tüm imkanlarının bu alana sevk edilmesi de ele alındı.
Toplantıda, şehre sahip çıkmanın herkesin görevi olduğu da vurgulanarak, “Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz Kayseri” mesajı da kararlılıkla vurgulandı.
Başkan Büyükkılıç’ın virüsle mücadelenin kararlılıkla sürdürülürken diğer yatırım ve projeleri de ihmal etmelerinin söz konusu olamayacağını dile getirdiği toplantıda, belediyelerin koordinasyon içerisinde şehre hizmetlerini sürdürdüğü ifade edilerek, devam eden ve planlanan çalışmaların son durumları değerlendirildi.

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Kocasinan
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Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
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Kocasinan
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