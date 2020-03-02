Başkanlardan jandarmaya taziye ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren, Ticaret Odası, Esnaf Kefalet Odası, Ziraat Odası ve 6 esnaf odası başkanı, İlçe Jandarma Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulunuldu.

Simav’daki oda başkanları tarafından yapılan taziye ziyaretinde, "Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlip’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Simav Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, taziye ziyaretlerinden dolayı oda başkanlarına teşekkür etti.



