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Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdiler.Grçekleşen ziyarette Emet Belediyesi Fen İşleri Teknik ekipleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ilçede devam eden çevre yolu, kavşak, ilçe bağlantı yol çalışmaları konularında Bölge Müdürü Ömer Güzel’e bilgi vererek, projelerin takip ve tamamlanması için taleplerini iletti.

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdiler.
Grçekleşen ziyarette Emet Belediyesi Fen İşleri Teknik ekipleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ilçede devam eden çevre yolu, kavşak, ilçe bağlantı yol çalışmaları konularında Bölge Müdürü Ömer Güzel’e bilgi vererek, projelerin takip ve tamamlanması için taleplerini iletti.

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

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