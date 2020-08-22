Başkanlardan tarım ve hayvancılık için ziyaretler

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık Belediye Başkanları bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Bitkisel Ürünler Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay’ı makamında ziyaret etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yaptığı açıklamada, ’’Önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlara tüm hızıyla devam ediyoruz. Bölgemizdeki tarım ürünleri ve hayvancılığı geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyon alt yapısının güçlendirilmesi adına planladığımız projeler için, Bitkisel Ürünler Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Hasdemir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz Dr. Mustafa Altuğ Atalay’ı Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile birlikte ziyaret ettik. Genel Müdürlerimize ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür eder, yürütmüş olduğu görevlerde başarılarının devamını dilerim’’ dedi.



