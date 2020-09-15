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Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.09.2020 08:24 | Son Güncelleme

Hakkari’deki esnaf odaları başkanları, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz maske dağıttı.Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Ahilik Haftası kutlaması etkinlikleri kapsamında maske dağıttı.

Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı

Hakkari’deki esnaf odaları başkanları, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz maske dağıttı.
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Ahilik Haftası kutlaması etkinlikleri kapsamında maske dağıttı. Esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinleyen başkanlar; maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında da uyarılarda bulundu.
Başkanlar, değişik iş yerleri ile yolda geçen vatandaşlara yaklaşık bin adet maske dağıttı.

Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı

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