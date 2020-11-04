Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın çay demlediği fotoğraf büyük ilgi gördü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bu sabah takipçileriyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın sobanın başında çay demlediği fotoğrafı paylaştı. Çolakbayrakdar, fotoğrafın altına “Kurallara uyarsak şöyle yan yana gelipte muhabbet edeceğimiz günlere ulaşmak hepimizin elinde. Öyle değil mi başkanım?” yazdı.

Paylaşımı gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ahmet Başkanım sıcaklık ve samimiyetin timsali çay elbette hemşehrilerimizle birlikte muhabbetle, keyifle içilir. İnşallah aldığımız tedbirlerle o güzel günler de çok uzakta değil. Yeter ki hep birlikte Maske-Mesafe -Temizlik kurallarına titizlikle uymaya devam edelim” mesajı ile Çolakbayrakdar’ın paylaşımını retweet yaptı.

Başkanların paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

