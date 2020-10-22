YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Başkanların ortak hedefi Bursa’ya hizmet

Başkanların ortak hedefi Bursa’ya hizmet

BURSA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek Nilüfer’de yapılacak çalışmaları ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek Nilüfer’de yapılacak çalışmaları ele aldı. İki başkan ortak hedefin Bursa’ya hizmet olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaların Nilüfer’e değer katacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, yapılan ve hedeflenen çalışmalar ele alındı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer’i ele aldıklarını açıkladı. Yapılan ziyaretlerin Bursa ve ilçeler için çok verimli ve önemli olduğunun altını çizen Aktaş, “Bugün Nilüfer özelinde önem arz eden eko-kent projesi, Gölyazı, Çalı-Kayapa yolu gibi konularda önemli istişareler yaptık. Sonuç olarak insanlar bize yetki verdi. Hepimiz, Bursa ve ilçelerimize en iyi hizmeti yapmak gayretindeyiz. Elbette karşılıklı önerilerimiz, eleştirilerimiz olacak. Asıl olan Bursa’yı en iyi standartlara nasıl ulaştırabiliriz meselesidir. Çalışmalar başladığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Turgay başkanımız ve ekibine sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ziyaretin olumlu sonuçları olacağına dikkat çekerek, “Önemli değerlendirmelerde bulunduk. Yararı kamuoyuna yansıyacaktır. Bu tür toplantıların daha sık olması kentimize değer katacaktır. Alinur başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Malatya Büyükşehir’den Altay Kışlası’na sosyal tesis
Malatya Büyükşehir’den Altay Kışlası’na sosyal tesis

Bursa Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:53
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:40

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Orhangazi’de Uyuşturucu Operasyonu
Orhangazi’de Uyuşturucu Operasyonu
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.