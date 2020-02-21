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Başkanlık koşusunu Pirsus kazandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu 6’ncı Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu Mehmet Doğan’ın jokeyliğini yaptığı 9 numaralı Pirsus isimli safkan kazandı.4+Safkan Arap atlarının yarıştığı 6’ncı Geleneksel Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu, Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu 6’ncı Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu Mehmet Doğan’ın jokeyliğini yaptığı 9 numaralı Pirsus isimli safkan kazandı.
4+Safkan Arap atlarının yarıştığı 6’ncı Geleneksel Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu, Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirildi. Koşuyu izlemeye Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Salih Saraçoğlu, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kum pistte bin 300 metrede gerçekleşen ve gecenin beşinci koşu olan Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu, Mehmet Doğan’ın jokeyliğini yaptığı 9 numaralı Pirsus isimli safkan kazanırken, 6 numaralı İpekçihan ikinci, 1 numaralı Yıldızabakan ise üçüncü oldu.
Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Salih Saraçoğlu, yarışı kazanan atın sahibi adına Kemal Durmaz’a kupasını, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ise jokey Doğan’a plaket ve çiçek taktim etti.
Kupa töreni sonrası konuşan Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Salih Saraçoğlu, “Haliliye Belediyesi olarak altıncısı düzenlenen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu katıldık. Belediye olarak geleneksel sporların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Koşuda birinci olan arkadaşımız tebrik eder, tüm davetlilerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu ise 6’ncı Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirdiklerini belirterek, Belediye Başkanlığına ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
Öte yandan, yarışı izlemeye gelen vatandaşlara Haliliye Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

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