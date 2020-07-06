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Başkasının yerine sınava giren şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Endüstri Meslek Lisesinde bulunan e-sınav merkezinde düzenlenen motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavında başkasının yerine sınava giren şahıs tespit edilerek yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren R.A.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Endüstri Meslek Lisesinde bulunan e-sınav merkezinde düzenlenen motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavında başkasının yerine sınava giren şahıs tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren R.A. tespit edilmesinin ardından sınav esnasında yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik ve 6114 sayılı ÖSYM kanununa muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilen R.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
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Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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