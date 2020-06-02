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BAŞKEM Mağazası’nda satışlar yeniden başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri dolayısıyla faaliyetlerini durduran Başiskele Kadın El Emeği Mağazası yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve Başiskeleli kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir alışveriş merkezinde hizmete açılan BAŞKEM Mağazası korona virüs salgını sonrası normalleşme takvimi çerçevesinde satışlara tekrar başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri dolayısıyla faaliyetlerini durduran Başiskele Kadın El Emeği Mağazası yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve Başiskeleli kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir alışveriş merkezinde hizmete açılan BAŞKEM Mağazası korona virüs salgını sonrası normalleşme takvimi çerçevesinde satışlara tekrar başladı. Normalleşme sürecinde uzun bir aradan sonra ilk satışlarını gerçekleştiren BAŞKEM Mağazası’nda ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, el işlemeleri, el yapımı oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

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