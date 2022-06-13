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Başkent EDAŞ, Ankara'ya 13 yılda 6,7 milyar lira yatırım yaptı

13.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ, Ankara'ya 13 yılda 6,7 milyar lira yatırım yaptı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Ankara'da 13 yılda 6 milyar 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009'dan bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, şebeke ve ekipmanların bakımlarını tamamladı.

Şirket, 13 yıllık dönemde Ankara'da 6 milyar 750 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yatırım çalışmalarına ek olarak Başkent EDAŞ, 2017-2021 tarife döneminde, 73 bin 153 kilometre şebeke hattı ve 88 bin 842 adet şebeke unsurunun bakımını gerçekleştirdi.

Toplam 257 milyon liralık bütçeyle tamamlanan söz konusu bakım çalışmalarıyla Ankara'nın elektrikte arz güvenliği sağlandı.

- Kurulu güç 2 katına çıkarıldı

Başkent EDAŞ, Ankara'da 13 yıllık dönemde yer altı şebeke uzunluğunu yüzde 260, trafo kurulu gücünü ise yüzde 93 artırdı.

Elektrik dağıtım şebekesine ilave 3 bin 821 megavat kurulu güçteki 4 bin 621 trafoyu devreye alındı. Toplam 9 bin 563 km yer altı Alçak Gerilim (AG) hattı, 3 bin 790 km yer altı Orta Gerilim (OG) hattı, 4 bin 48 km havai AG hattı ve 1934 km havai OG hattı tesis etti.

Öte yandan Başkent EDAŞ, 13 yılda elektrik dağıtım şebekesinde sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya üçüncü şahıs kaynaklı 434 bin 528 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

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