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Başkent EDAŞ Çankırı'da kış hazırlıklarını sürdürüyor

19.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Çankırı'da kış mevsiminde oluşacak olumsuzlara karşı bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ kentte kaliteli ve kesintisiz enerji için kent merkezi dahil 12 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde şebekenin tamamını denetledi.

Başkent EDAŞ, Çankırı genelinde toplam 168 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında 22 dağıtım trafosu, 56 alçak gerilim dağıtım panosu ve 8 beton köşk tesis edildi. 19 hücre, 1776 direk ve 737 aydınlatma armatürüne ek olarak, 9 bina, 41 direk üstü trafo, 39 saha dağıtım kutusu ve 1223 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı.

Şirket ayrıca 32,8 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve yaklaşık 12,8 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Şirket, olağanüstü kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Başkent EDAŞ, yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla Başkent EDAŞ, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji'nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Çankırı'ya ek olarak Ankara, Bartın, Karabük Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik Başkent EDAŞ

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