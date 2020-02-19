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Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 49 milyon tl yatırım

KARABÜK HABERLERİ  | 19.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Karabük’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.Başkent EDAŞ, Karabük’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek.

Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 49 milyon tl yatırım

Karabük’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.
Başkent EDAŞ, Karabük’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 49 Milyon TL yatırım yapılacak.
Başkent EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Karabük’te 74 adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 2 adet trafo ile 1 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Başkent EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdürecek.

Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 49 milyon tl yatırım

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Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
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Eflani
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Eskipazar
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