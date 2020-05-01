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Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle dolmuşçu ve pazarcı esnafına maske dağıtmaya devam ediyor.

Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle dolmuşçu ve pazarcı esnafına maske dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, işleri azalan terziler için kurduğu atölyede imal edilen maskeleri Başkent esnafına dağıtıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent esnafına desteğini sürdürüyor.Ankara Zabıtası, toplum sağlığı için toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı pazar yerlerinde esnafa maske dağıtımına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Kızılay Güvenpark Dolmuş Durakları ile Mamak ilçesinde yer alan Gülveren ve Başak Kapalı Pazar alanlarında ücretsiz maske dağıttı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Pazar yerlerinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı riskli alanların başında yer aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Yetişebildiğimiz kadar hemen hemen bütün pazar yerlerinde esnafa maske, dezenfektan ve eldiven dağıtıyoruz. Ankara Pazar Yerleri Odası ile çok verimli bir iş birliğimiz var. Pazarcı esnafı bizim Büyükşehir Belediyesi olarak baş tacımız. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bugün Kızılay, Ulus ve Sincan’da minibüsçü esnafına da maske dağıtımında bulunduk. El ele vererek Ankara bu virüsü yenecek, aydınlık, güzel Ankara baharına bayramla birlikte kavuşacağız.” Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da maske dağıtımına katıldığı Mamak Başak Kapalı Pazar Alanı esnafından Fırat Avcı, memnuniyetini, “Bu zorlu süreçte bize yardımcı olduğu için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Elimizde kalan sebze ve meyveyi de aldığı için kendisinden Allah razı olsun. Bizim hep yanımızda, küçük esnaf dostu. Daha önce görmediğimiz şeyleri görüyoruz” sözleriyle dile getirdi.
Dolmuşçu esnafı da unutulmadı
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, salgın sürecinden itibaren Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının sık sık denetlendiğini, belli periyotlarla dezenfekte edildiğini ve dolmuşçu esnafına maske dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Gelen talepler doğrultusunda maske dağıtımı yapıyoruz. Dolmuşçu esnafımıza bugün 5 bin maske dağıttık. İleriki zamanlarda maske dağıtımına devam edeceğiz” dedi.

Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor

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