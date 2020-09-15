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Başkent "harekete" hazır

ANKARA HABERLERİ  | 15.09.2020 18:26 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi nedeniyle etkinliklerin online olarak yapılacağı haftanın açılış toplantısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda 7 gün sürecek bir dizi etkinlik düzenleyecek. Pandemi nedeniyle çalıştay, eğitim, söyleşi ve seminerlerin online olarak yapılacağı etkinlikler 16 Eylül Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından haftanın amacını ve kapsamını belirten basın açıklamasıyla başlayacak. 48 ülkeden 2 bin 30 kentin katılacağı Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olacak. Hafta boyunca sıfır emisyona ve şehir içinde toplu taşıma ile bisiklet kullanılmasına dikkat çekmek için "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı", "Güvenli Bisiklet Sürüşü Eğitimi", "Ulaşımda Bisiklet Kullanmanın Faydaları" ve "Sağlıklı Adımlar ve Pedallar Söyleşisi" düzenlenecek.
Başkentli gönüllü bisikletseverler de 21 Eylül Pazartesi günü "İşe Bisikletle Gidiyorum-Bike To Work" etkinliğiyle iş yerlerine bisikletle gidecekler. Yolda çekecekleri fotoğraf ve kısa videoları #isebisikletlegidiyorum, #biketowork" hastaglerine gönderecek Başkentli bisikletseverlerin görüntüleri, Büyükşehir Belediyesine ait web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve kent ekranlarında yayınlanacak. Haftanın programı şu şekilde:
"16 Eylül’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın açıklaması, 17 Eylül’de sürdürülebilir kentsel hareketlilik çalıştayı, 18 Eylül’de sağlıklı adımlar ve pedallar söyleşisi, 19 Eylül’de güvenli bisiklet sürüşü eğitimi, 20 Eylül’de ulaşımda bisiklet kullanmanın faydaları, 21 Eylül’de işe bisikletle gidiyorum-bike to work etkinliği gerçekleştirilecek."

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