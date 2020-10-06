Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

İlki Etimesgut’ta hizmete giren, kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Market’in ikincisi Mamak Şafaktepe’de açıldı.

Yerli birlikler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız bir şekilde tüketicilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde açtığı Başkent Market’leri Ankara’nın dört bir tarafında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Market’e vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Market Şafaktepe’de kafesiyle birlikte hizmet verecek

Turşudan ete, sebze ve meyveden kişisel bakım ürünlerine kadar Başkent’teki yerli üreticilerin ürünlerini satın alan Halk Ekmek, Mamak Şafaktepe’de kafeteryasıyla birlikte hizmete açtığı Başkent Market’te kendi ürettiği ürünleri de Başkentlilerle buluşturacak.

Yeni konseptiyle daha da beğenilen ve vatandaşlardan tam not alan Başkent Market, bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiyor.

Hem yerli üreticiye destek hem de vatandaşın bütçesine

Kırsal kalkınmayı destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve özellikle de kadın kooperatiflerinin gelişmesini amaçladıklarını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Şafaktepe Başkent Market açılışına katılarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara kırsalının kalkınması için 2. marketimizi Mamak Şafaktepe’de açtık. 2 birlik, 13 kooperatif olmak üzere ürünlerin tamamı Ankara’nın yerli üretimleri. Kooperatiflerin ürettiği 450 kalem sağlıklı, kaliteli ve birinci sınıf gıdaları Ankara halkının hizmetine sunuyoruz. Biz marketlere ve esnafa rakip değiliz. Biz çiftçinin malını tüketiciyle buluşturup, Ankara kırsalını kalkındırmak istiyoruz.”

