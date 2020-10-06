YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

ANKARA HABERLERİ  | 06.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

İlki Etimesgut’ta hizmete giren, kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Market’in ikincisi Mamak Şafaktepe’de açıldı.Yerli birlikler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız bir şekilde tüketicilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde açtığı Başkent Market’leri Ankara’nın dört bir tarafında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde Halk Ekmek Genel Müdürü Dr.

İlki Etimesgut’ta hizmete giren, kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Market’in ikincisi Mamak Şafaktepe’de açıldı.
Yerli birlikler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız bir şekilde tüketicilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde açtığı Başkent Market’leri Ankara’nın dört bir tarafında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Market’e vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.
Başkent Market Şafaktepe’de kafesiyle birlikte hizmet verecek
Turşudan ete, sebze ve meyveden kişisel bakım ürünlerine kadar Başkent’teki yerli üreticilerin ürünlerini satın alan Halk Ekmek, Mamak Şafaktepe’de kafeteryasıyla birlikte hizmete açtığı Başkent Market’te kendi ürettiği ürünleri de Başkentlilerle buluşturacak.
Yeni konseptiyle daha da beğenilen ve vatandaşlardan tam not alan Başkent Market, bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiyor.
Hem yerli üreticiye destek hem de vatandaşın bütçesine
Kırsal kalkınmayı destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve özellikle de kadın kooperatiflerinin gelişmesini amaçladıklarını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Şafaktepe Başkent Market açılışına katılarak şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara kırsalının kalkınması için 2. marketimizi Mamak Şafaktepe’de açtık. 2 birlik, 13 kooperatif olmak üzere ürünlerin tamamı Ankara’nın yerli üretimleri. Kooperatiflerin ürettiği 450 kalem sağlıklı, kaliteli ve birinci sınıf gıdaları Ankara halkının hizmetine sunuyoruz. Biz marketlere ve esnafa rakip değiliz. Biz çiftçinin malını tüketiciyle buluşturup, Ankara kırsalını kalkındırmak istiyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Atakan Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Yeni Ümit Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"
Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.