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Başkent mart ayında beyaza büründü

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 05:03 | Son Güncelleme

Ankara'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü - Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ana arterlerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Ankara Kar Kar Yağışı

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