Başkent parkları grafittilerle renklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in cadde ve sokaklarından sonra park ve rekreasyon alanlarının kapılarını da grafitti sanatçılarına açtı.

“Gri şehir: Başkent” tanımlamasını değiştirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi hem sanata hem de sanatçıya olan desteğini şehri güzelleştirerek sürdürüyor. Ankara’nın simgesi haline gelen Botanik Park’ta yenileme çalışmaları gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, grafitti sanatçısı Atione’nin 3 boyutlu sualtı çalışmasıyla Başkentlilere sürpriz yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden sokak sanatçılarına tam destek

İlk olarak Kızılay’da sokak sanatçılarıyla iş birliği yaparak duvarlara grafitti çalışması yaptıran Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı renklendirmeye devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya desteğini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten grafiti sanatçısı Atione, Botanik Park’ta uyguladığı çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Bizi Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilk fark eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş oldu. Kendisi yaptığımız işe bir sanat olarak baktı. Arkamızda durdu, destek oldu. Kızılay’daki çalışmamızdan sonra şimdi de Botanik Park için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaya başladık. Ankara’daki sosyal ve kültürel yapıyı gözeterek sualtı konsepti düşündük, herkesin sevebileceği bir konsept hazırladık. Ankara’ya renk katmak istedik. Hava şartlarından dolayı projemiz 1,5 ay sürdü. Sprey boya malzemeleri kullandık. Üç boyutlu bir çalışma yaptık.”