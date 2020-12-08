YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde

Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde

ANKARA HABERLERİ  | 08.12.2020 10:17 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere pazarlarda uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetledi.Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmedi.“Sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik”Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere pazarlarda uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetledi.
Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmedi.

“Sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik”
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ”Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında... Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Ada Eczanesi
Cankaya
Bartum Eczanesi
Cankaya
Birsu Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Panora Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.