SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Başkent'te gol sesi unutuldu! Volkan Demirel'de çare olmadı

Trendyol Süper Lig’de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, son haftalarda kale önünde adeta "duvara" çarptı. Tam 5 maçtır fileleri havalandıramayan kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. İşte Başkent ekibindeki o korkutan istatistik...

Burak Kavuncu

Süper Lig'in 27.haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın tek golünü 86.dakikada Jackson Muleka attı. Gençlerbirliği bu skorla 25 puanda kalırken, takımın başına yeni gelen Volkan Demirel'de kötü gidişata dur diyemedi.

TAM 450 DAKİKADIR GOL SESİ YOK!

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, hücum hattındaki kısırlığı aşamıyor. Son olarak Konyaspor’a 1-0 mağlup olan, ardından Beşiktaş'a 2-0 yenilen Ankara ekibi, bu sessizliği bir türlü bozamıyor. Kırmızı-siyahlılar rakip ağlara en son golünü haftalar önce gönderdi.

VOLKAN DEMİREL DÖNEMİNDE GOL ATAMADILAR...

Takımın başına büyük umutlarla getirilen teknik direktör Volkan Demirel, savunma kurgusunda belirli bir direnç oluştursa da hücumdaki "gol kısırlığına" henüz çare bulamadı. Gençlerbirliği, Demirel yönetiminde çıktığı 3 lig maçında da skor üretemedi:

  • 1-0 Eyüpspor
  • 0-0 Kayserispor
  • 0-0 Alanyaspor
  • 0-2 Beşiktaş
  • 0-1 Konyaspor

    Günün Maçları

    Tüm Maçlar
    MS
    Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
    1 - 0
    Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Konyaspor Volkan Demirel son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.