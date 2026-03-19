Başkent'te gol sesi unutuldu! Volkan Demirel'de çare olmadı

Süper Lig'in 27.haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın tek golünü 86.dakikada Jackson Muleka attı. Gençlerbirliği bu skorla 25 puanda kalırken, takımın başına yeni gelen Volkan Demirel'de kötü gidişata dur diyemedi.

TAM 450 DAKİKADIR GOL SESİ YOK!

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, hücum hattındaki kısırlığı aşamıyor. Son olarak Konyaspor’a 1-0 mağlup olan, ardından Beşiktaş'a 2-0 yenilen Ankara ekibi, bu sessizliği bir türlü bozamıyor. Kırmızı-siyahlılar rakip ağlara en son golünü haftalar önce gönderdi.

VOLKAN DEMİREL DÖNEMİNDE GOL ATAMADILAR...

Takımın başına büyük umutlarla getirilen teknik direktör Volkan Demirel, savunma kurgusunda belirli bir direnç oluştursa da hücumdaki "gol kısırlığına" henüz çare bulamadı. Gençlerbirliği, Demirel yönetiminde çıktığı 3 lig maçında da skor üretemedi: