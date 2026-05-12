Dün doğum günüydü... Alp Balkan'dan acı haber geldi

Mahallenin Muhtarları'nda, 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Alp Balkan'dan acı haber geldi. Alp Balkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Alp Balkan'dan acı haber geldi. Film-San Vakfı, oyuncunun vefat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Dün 56'ncı doğum gününü kutlayan Balkan, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

Oyuncu Çiğdem Tunç, "Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Tuna Arman ise, "Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..." dedi.

