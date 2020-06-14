Başkent Tiyatroları sezonu “online” açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu “online” olarak açıyor. Sezonu 15 Haziran Pazartesi günü Rus yazar Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunu ile açacak olan Büyükşehir Belediyesi, “Tütünün Zararları”, “Misafir” ve “Ocak” isimli oyunları da Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) üzerinden seyirciyle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, korona virüs salgını nedeniyle 2020 oyun sezonunu seyircisiz açmaya hazırlanıyor. Tiyatroseverleri, tiyatrodan mahrum bırakmamak amacıyla oyunlarını “online” olarak oynamaya başlayacak olan Başkent Tiyatroları, ilk olarak Rus yazar Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunu 15 Haziran Pazartesi günü internet üzerinden seyirciyle buluşturacak.

Oyunlar ABB TV ve Youtube kanalından izlenebilecek

Oyunlarını Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) adresi üzerinden “online” yayınlayacak olan Başkent Tiyatroları, Rus yazar Çehov’un “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyununun prömiyerini 15 Haziran Pazartesi saat 11.00’da sahneleyecek. Sanatseverleri birbirinden ünlü yazarların oyunlarıyla buluşturmayı planlayan Başkent Tiyatroları, “Tütünün Zararları" adlı oyunu 17 Haziran Çarşamba günü 11.00’de, Bilgesu Erenus’un “Misafir” adlı oyununu ise 19 Haziran Cuma günü saat 11.00’de seyirciyle buluşturacak. Oyunlar, kaçıran sanatseverler için gün içinde tekrar yayınlanacak. Provaları devam eden Turgut Özakman’ın “Ocak” isimli oyunu da kısa süre içinde online olarak seyirci karşısına çıkacak.