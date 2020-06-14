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Başkent Tiyatroları sezonu “online” açıyor

ANKARA HABERLERİ  | 14.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu “online” olarak açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu “online” olarak açıyor. Sezonu 15 Haziran Pazartesi günü Rus yazar Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunu ile açacak olan Büyükşehir Belediyesi, “Tütünün Zararları”, “Misafir” ve “Ocak” isimli oyunları da Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) üzerinden seyirciyle buluşturacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, korona virüs salgını nedeniyle 2020 oyun sezonunu seyircisiz açmaya hazırlanıyor. Tiyatroseverleri, tiyatrodan mahrum bırakmamak amacıyla oyunlarını “online” olarak oynamaya başlayacak olan Başkent Tiyatroları, ilk olarak Rus yazar Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunu 15 Haziran Pazartesi günü internet üzerinden seyirciyle buluşturacak.

Oyunlar ABB TV ve Youtube kanalından izlenebilecek
Oyunlarını Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) adresi üzerinden “online” yayınlayacak olan Başkent Tiyatroları, Rus yazar Çehov’un “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyununun prömiyerini 15 Haziran Pazartesi saat 11.00’da sahneleyecek. Sanatseverleri birbirinden ünlü yazarların oyunlarıyla buluşturmayı planlayan Başkent Tiyatroları, “Tütünün Zararları" adlı oyunu 17 Haziran Çarşamba günü 11.00’de, Bilgesu Erenus’un “Misafir” adlı oyununu ise 19 Haziran Cuma günü saat 11.00’de seyirciyle buluşturacak. Oyunlar, kaçıran sanatseverler için gün içinde tekrar yayınlanacak. Provaları devam eden Turgut Özakman’ın “Ocak” isimli oyunu da kısa süre içinde online olarak seyirci karşısına çıkacak.

Parklarda açık hava gösterileri de olacak
Dev oyuncu kadrosu, dramaturglar ve yönetmenleri Gamze Karababa, Neşe Karadaş Erdil ve Erdal Ozan Metin ile birlikte sezon için aralıksız çalışan Başkent Tiyatroları ekibi bu süreçte oyunlarını sadece internet üzerinden değil açık alanda da oynamaya hazırlanıyor.
Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aylin Dinç, salgın sürecinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek oyunların provalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Pandemi sürecine göre projelerimizi hazırladık. Oyunlarımız internet üzerinden Başkentlilerle buluşacak. Daha sonra parklarda, açık alanlarda oynamayı planlıyoruz. Aynı zamanda tır sahne projemiz var. Yeni projeler ve oyunlarla Ankara halkıyla buluşacağız.”
Dramaturg Neşe Karataş Erdil, internet üzerinden de olsa izleyiciyle buluşmayı özlediklerini belirtirken, Yönetmen/Dramaturg Erdal Ozan Metin ise “Bir okuma tiyatrosu ve açık alanlarda oynayabileceğimiz oyunlar tasarladık. Oyunlarımız çok keyifli oldu. Bütün Ankaralıları oyunları izlemeye bekliyoruz” dedi. Yönetmen/Oyuncu Gamze Karababa da tiyatroseverlerle “online” ortamda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Tiyatronun kaynağı seyirci ama seyircimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı düşündüğümüz için Genel Sanat Yönetmenimizin de çabaları ve programlarıyla bu süreçte seyircimizi tiyatroyla buluşturmak istedik. Belediyemizin web sitesinde kültür-sanat etkinlikleri yapmaya karar verdik. Daha büyük daha heyecanlı daha canlı projelerde buluşmak üzere.”

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