Başkent ulaşımına "elektrikli bisiklet kiralama sistemi" geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projeleri kapsamında elektrikli bisiklet kiralama sistemini hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, 3 Eylül'de Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen "Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MEHUB) Projesi"ne ilişkin çalışmalarda sona yaklaştı.

Bu kapsamda, mikro mobilite araçlar kategorisinde bulunan bisiklet, scooter ve elektrikli bisikletlerin kullanımını artırmak, motorlu taşıt ve karbon emisyonunu azaltmak amacıyla "EIT Urban Mobility" projesi hayata geçirilecek.

Bütçesi yaklaşık 170 bin avro olan, konsorsiyum ortakları arasında yer alan Sabancı Üniversitesi ve Duckt şirketi ile yürütülen proje kapsamında, şehrin farklı noktalarına ilk etapta 60 bisikletlik şarj istasyonu ve test için 25 elektrikli bisiklet yerleştirilecek.

Proje ile karbon salınımının ve motorlu taşıt kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü, temin edilecek 25 adet elektrikli bisiklet dışında "SMART Ankara Projesi" kapsamında işletilecek 400 adet elektrikli bisikletin entegresini de gerçekleştirecek.

