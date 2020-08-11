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Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet çoşkusu

ADANA HABERLERİ  | 11.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenimlerini 2019-2020 yılında başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.Başkent Üniversitesi Adana Dr.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet çoşkusu

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenimlerini 2019-2020 yılında başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Ögr. Üyesi Cevahir Özer, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan, Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan, ‘’Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak 11. kez mezuniyet törenimiz için buluşuyoruz. Her seferinde aynı coşkuyu, aynı heyecanı ve aynı gururu duyuyorum. Olağanüstü şartlardaki pandemi sürecinde, olağan dışı kurallarla, özel koruyucu kıyafetler ve donanımlarınızla bu töreni kaçırmamak, birlikte olmak için gösterdiğiniz çaba ve anlayışa gerçekten çok teşekkür ederim. Eğitim ve öğretim alanında farklı bir süreç geçirdik. Özellikle 2. dönem sizlerle hiç buluşamadık ama kalbimiz hep sizinleydi. Sağlık alanında vereceğiniz hizmet bizim olmazsa olmazımızdır. Sizleri yetiştirmiş olmaktan, sizleri mezun görmekten gurur duyuyorum.” dedi.
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ferhat Kılınç ise, sağlık sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimini hızla sürdüren ve nitelikli eleman ihtiyacını muhafaza eden önemli sektörler arasında yer aldığını belirterek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin vatanına milletine bağlı, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olduğuna inancımız tamdır” dedi.
Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu birincilikle bitiren Fizyoterapi Programı Bölümü öğrencisi Simge Çiçek, plaketini ve diplomasını Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç’ın elinden aldı.
Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti.
Salgın tedbirleri nedeni ile kep atamayan öğrenciler, keplerini sallayarak mezuniyetlerini kutladı.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet çoşkusu

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