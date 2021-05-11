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Başkentgaz'dan "tam kapanma"da kesintisiz mobil hizmet

11.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentgaz'dan "tam kapanma"da kesintisiz mobil hizmet

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), "tam kapanma" döneminde abonelerine Başkentgaz Mobil uygulaması üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl devreye alınan uygulamayla abonelik işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapma imkanı tanıyan Başkentgaz, tam kapanma döneminde de abonelere evlerinden çıkmadan mobil uygulama üzerinden işlem yapmalarını tavsiye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Başkentgaz Mobil uygulaması ve e-Devlet entegrasyonuyla abonelerin işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapmasını sağladıklarnı belirterek, şunları kaydetti:

"Aboneler, mobil uygulama üzerinden abonelik başvuru, fesih, iç tesisat randevu alma gibi işlemleri 2 dakikada, sorgulamayı ise 1 dakikada tamamlayabiliyorlar. İşlemlerin nasıl yapılacağı da uygulamada yer alan 'Duyuru ve Bildirimler' başlığı altındaki videolar kısmında detaylı bir şekilde anlatılıyor. 2020 yılı nisan ayından bu yana yaklaşık 200 bin abone Başkentgaz Mobil uygulamayı indirdi ve üzerinden çeşitli işlemlerini tamamladı. Ekiplerimiz de Başkentgaz Mobil üzerinden gelen başvuru ve bildirimleri anında değerlendirerek kısa sürede abonelerimizin başvurularını çözüme kavuşturdu. Tam kapanma döneminde de abonelerimizi, işlemlerini Başkentgaz Mobil üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya davet ediyoruz.”

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