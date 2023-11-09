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Başkentin bazı yolları 10 Kasım dolayısıyla araç trafiğine kapatılabilir

09.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek programlardan dolayı kentteki bazı yolların ihtiyaç duyulması halinde 9 Kasım saat 21.00’den itibaren araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yayınlanan yazılı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü vesilesiyle 10 Kasım Cuma günü düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 9 Kasım Perşembe günü saat 21.00’den itibaren programların bitimine kadar;
GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kamuoyuna ve basına duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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